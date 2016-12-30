بالفيديو .. ” فولفو ” تدمج ” سكايب ” في سياراتها الذكية

أعلنت شركة صناعة السيارات السويدية فولفو Volvo أمس الخميس عن خططها لإضافة #مايكروسوفت #سكايب للأعمال Skype business إلى سلسلة سياراتها من فئة 90، الأمر الذي يسهل بشكل كبير على قائد السيارة البقاء على اتصال والمشاركة في جميع المحادثات الهامة أثناء وجوده على الطريق.

وتأمل شركة #فولفو من أن تتمكن من خلال دمجها تطبيق سكايب للأعمال ضمن سياراتها المستقبلية من فئة 90 من الإجابة على السؤال الذي يدور في رأس الكثيرين عن ماذا يجب على قائد السيارة أن يفعل حيال محبته للقيادة والطرقات عندما يتلقى اتصالاً لعقد مؤتمر ما.

وطبقاً لما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يسمح هذا الأمر للسائقين برؤية ومعرفة اجتماعات العمل القادمة والانضمام إليها عن طريق الضغط على زر واحد فقط ضمن لوحة المعلومات والترفيه العاملة باللمس الوسطية، حيث تعتبر عملية دمج سكايب وسيلة للانضمام بشكل سهل للمكالمات الجماعية بدون الحاجة إلى الكثير من الخطوات.

ويبدو من الواضح قيام كلاً من فولفو ومايكروسوفت بكل ما في وسعهم لتسهيل هذا الأمر بشكل واضح والحد من الأمور التي قد تعيق مثل هذه المهمة، حيث حاولت الشركتان تقليل الخطوات المطلوبة للانضمام إلى مؤتمر فيديوي ما في سبيل الحفاظ على تركيز السائق بقدر الإمكان على الطريق فقط.

وتعتبر هذه الخطوة مجرد بداية لتحالف مايكروسوفت و فولفو والذي يشمل أيضاً اكتشاف أهمية المساعد الصوتي كورتانا Cortana وكيفية استفادة السائقين المنهمكين في القيادة منه من خلال الأوامر الصوتية والتعرف الذكي على ما قد يرغب به السائق من خلال تكامله مع التقويم وغيره من المصادر.

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