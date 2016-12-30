بوتين : لن نطرد أي دبلوماسي أمريكي رداً على طرد الدبلوماسيين الروس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إننا لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أي دبلوماسي”،حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية الجمعة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد أعلن في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية أن روسيا قررت طرد 35 دبلوماسياً أمريكياً رداً على طرد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 35 دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة.

وقال لافروف” ” وزارة الخارجية الروسية ومسؤولو السلطات الاخرى قد قدموا مقترحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشان اعتبار 31 دبلوماسياً من السفارة الامريكية اشخاصاً غير مرغوب فيهم اضافة الى اربعة دبلوماسيين من القنصلية العامة في سانت بطرسبرج”.

واضاف لافروف ان اتهامات الولايات المتحدة بتدخل روسيا في الانتخابات لا اساس لها وسوف يتعين ان يوقع الرئيس بوتين على الامر الخاص بعمليات الطرد .

كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد اصدر الخميس أوامره بتطبيق عقوبات على روسيا رداً على “المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية.”

كما أعلنت وزارة الخارجية الامريكية طرد 35 عميلاً بالاستخبارات الروسية باعتبارهم “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، ويعني هذا أنه يتعين عليهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة. وبالإضافة إلى ذلك، أمرت بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات. (AFP)

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