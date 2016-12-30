ترامب يشيد بذكاء بوتين و اتخاذ قرار عدم الرد بالمثل على طرد أوباما للدبلوماسيين الروس

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعدم طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا، بـ”الخطوة الممتازة”.

وأضاف ترامب، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، مساء الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول، في إشارة إلى بوتين: “كنت أعلم دائما أنه ذكي جدا!”.

وجاءت هذه التغريدة في معرض التعليق على إعلان الرئيس الروسي، خلافا لتوقعات الغرب حول رده على طرد واشنطن 35 دبلوماسيا روسيا من الولايات المتحدة، أن موسكو لن تستهدف الدبلوماسيين الأمريكيين كخطوة جوابية على العقوبات الأمريكية.

وقال بوتين، في بيان صدر عنه الجمعة، 30 ديسمبر/كانون الأول: “لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أحدا. ولن نمنع أفراد عائلاتهم وأطفالهم من استخدام أماكن الاستجمام المعتادة بالنسبة لهم خلال أعياد رأس السنة. علاوة على ذلك، ندعو أطفال الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في روسيا لحضور احتفالات رأس السنة والميلاد في الكرملين”.

وفي الوقت نفسه، لفت الرئيس الانتباه إلى أن الجانب الروسي تتوفر لديه، وفق الممارسات الدولية الحالية، كافة الأسس لتقديم الرد المناسب على الخطوات الأمريكية.

وأصدر بوتين هذا البيان على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس، أنه أمر بترحيل 35 دبلوماسيا روسيا من العاملين في أراضي البلاد.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن السلطات الأمريكية أمهلت الدبلوماسيين الروس الـ35 مدة 72 ساعة لمغادرة أراضي الولايات المتحدة.

وأوضحت أن عملية الترحيل تشمل موظفين في السفارة الروسية في واشنطن وكذلك قنصلية روسيا في سان فرانسيسكو.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية الأمريكية، في وقت سابق من الخميس، فرض عقوبات ضد 6 مواطنين روس، من بينهم إيغور كوروبوف، رئيس إدارة المخابرات العامة، وثلاثة أعضاء في رئاسة المخابرات الروسية، إضافة إلى 5 مؤسسات روسية، منها مصلحة الأمن الفدرالي وإدارة المخابرات العامة.

وفي هذا السياق، قال أوباما إن العقوبات المفروضة على روسيا ودبلوماسييها في الولايات المتحدة ليست سوى جزء من الرد الأمريكي على ما وصفه بـ”الأعمال العدوانية الروسية”.

وأوضح أوباما أن هذه العقوبات تم اتخاذها ردا على “التدخل في الانتخابات الأمريكية” و”الضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين” في روسيا. (RT)

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