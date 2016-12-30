تركيا : لا يمكن لوحدات الحماية الكردية المشاركة في محادثات السلام السورية إلا إن ألقت السلاح

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الجمعة إن بلاده سترحب بمشاركة الولايات المتحدة في محادثات السلام السورية المزمع إجراؤها في أستانة عاصمة كازاخستان لكن وحدات حماية الشعب الكردية يجب ألا تشارك.

وأضاف تشاووش أوغلو للصحفيين في مدينة ألانيا في جنوب تركيا في تعليقات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة “أبلغنا روسيا من البداية أن منظمة إرهابية مثل وحدات حماية الشعب يجب ألا تشارك في (محادثات) أستانة… إذا ألقى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب السلاح وأيدا وحدة أراضي سوريا فيمكن إدراجهما في إطار حل شامل”. (REUTERS)

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