تركيا : مركز اتصالات للرد على استفسارات اللاجئين السوريين

دشنّ مركز أبحاث تركي، بالتعاون مع ولاية شانلي أورفة، جنوب شرقي البلاد، مركز اتصالات للرد، على استفسارات اللاجئين السوريين في تركيا، في مجالات متنوعة.

وعُقد، يوم الأربعاء، اجتماع تعريفي بالمركز، في الولاية، التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين في البلاد.

وقال أوميت ألغان، نائب مركز الأبحاث الدولي للسلام في الشرق الأوسط، الذي ينسق عمل مركز الاتصالات، إن المركز يهدف إلى التوصل لحلولٍ للمشاكل الحياتية التي يواجهها اللاجئون السوريون، في مجالات من قبيل الصحة والتعليم.

بدوره، أكد والي شانلي أورفة، غونغور عازم طونا، أن جميع مؤسسات الولاية ستفعل كل ما بوسعها لدعم هذا المركز.

وأوضح المسؤولون عن المركز أنه سيعمل على مدار اليوم، وسيقدم الخدمة فيه 22 شخصاً، بينهم مترجمون يتحدثون العربية والكردية، مضيفين أنه سيتم الإعلان عن رقم التواصل مع المركز في وقت لاحق.

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فإن عدد اللاجئين السوريين في تركيا وصل إلى ما يقارب 2.8 مليون لاجئ مُسجلين في الكشوفات الرسمية، مشيرةً إلى أن اللاجئين غير المسجلين يُقدر عددهم بقرابة 200 ألف لاجئ، وهذا ما يرفع إجمالي اللاجئين السوريين في تركيا إلى حوالى 3 ملايين لاجئ.

وشمل التوزيع الجغرافي للاجئين السوريين كل الولايات التركية تقريباً البالغ عددها 81 ولاية.

وتناولت مؤسسة الإحصاء التركية، في تقريرها “أي المدن التركية أكثر إيواءً للاجئين السوريين”، التوزيع الجغرافي للاجئين السوريين في تركيا خلال عام 2015، وكانت أعلى نسبة تواجد للسوريين في مدينة إسطنبول، تليها مدينة غازي عنتاب، ومن ثم أنقرة، وبعدها هاتاي. (ANADOLU)

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