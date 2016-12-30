تعرف على التغييرات التي ستطال بعض القوانين و الأنظمة في ألمانيا عام 2017

في عام 2017 ستتغير بعض القوانين والأنظمة في ألمانيا، فيما يلي يستعرض عكس السير أبرز ما نشرته وسائل الإعلام الألمانية حولها :

50 يورو

في عام في 2016 بدأت البنوك باستبدال أوراق الـ 10 والـ 20 يورو، بأخرى أكثر آماناً (لا يمكن تزويرها بسهولة)، في العام المقبل (نيسان) ستبدأ عملية استبدال ورقة الـ 50.

الحد الأدنى للدخل الفردي

في الأول من كانون الثاني سيدخل رفع الدخل لأصحاب الأجور المتدنية حيز التفيذ، حيث سيصبح أجر الساعة الواحدة 8,84 يورو “بروتو” (أي من دون قطع الضرائب).

الأمر نفسه ينطبق على طلاب المدارس والجامعات الذين يعملون وفق ما يعرف بالـ “ميني جوب”، لكن ما زال الحد الأعلى لهم هو 450 يورو، ويتوجب عليهن دفع الضمانات والضرائب، عندما يتجاوز دخلهم هذا المبلغ، ومع ذلك فإن الزيادة ستعود بالنفع على الطلاب لأنهم سيحصلون على المبلغ ذاته عبر ساعات عمل أقل.

مسارات الإنقاذ

كما هو معروف في ألمانيا، في حال وجود حادث على الطرق السريعة، يجب على السائقين إنشاء مسار لسيارة الإسعاف، وهذا يعني أن على السيارات على الجانب الأيسر، الانزياح إلى أقصى ذلك الجانب، والكلام ذاته ينطبق على الجانب الأيمن، بهدف تسهيل مرور سيارة الاسعاف.

وابتداء من العام الجديد، يتوجب على السيارات “فتح طريق” لسيارة الإسعاف أو الطوارئ، إن كان هنالك حادث أو لم يكن.

القنب للمرضى

سيتم السماح للمرضى الذين يعانون من آلام غير محتملة على الإطلاق والتي لم تنفع معها أية مواد مهدئة بتعاطي القنب (الحشيش) وفق وصفة طبية لتخفيف آلامهم، شرط مشاركتهم في دراسة تختبر مدى تأثير المخدر عليهم.

إلغاء ” Daten-Roaming “

لعل من أهم وأفضل الأخبار لعام 2017 هو إلغاء الرسوم الإضافية على استخدام خط الهاتف المحمول سواء للاتصال أو لاستخدام الانترنت خارج حدود ألمانيا.

المواد الغذائية

مصنعو المواد الغذائية يتوجب عليهم من الآن فصاعداً إعطاء معلومات مفصلة عن السعرات الجرارية – الدهون – الدهون المشبعة – الكربوهيدرات – السكر – البروتين – كمية الملح.

عكس السير