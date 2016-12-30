رئيس الأرجنتين : انتقال تيفيز لشنغهاي سيساعد في تحسين العلاقات مع الصين

قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري إن انتقال المهاجم كارلوس تيفيز من بوكا جونيورز إلى شنغهاي شينهوا يمكن أن يساعد على “تحسين العلاقات كثيراً” مع الصين.

وأكد ماكري في تصريحات إذاعية أن “كاريزما” تيفيز يمكنها “المساعدة في تحسين العلاقات كثيراً بين الأرجنتين والصين، ولم يستبعد عودة الأباتشي مجدداً للنادي الأرجنتيني.

وقال ماكري الذي تولى رئاسة بوكا جونيورز بين 1995 و2008: “لدي أمل، 8 أشهر تمضي سريعاً والعام المقبل ربما يعود”.

وكان تيفيز، الذي خاض 76 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين سجل فيها 13 هدفاً، قد عاد إلى بوكا جونيورز في 2015 عقب الاحتراف في أكثر من ناد أوروبي كمانشستر يونايتد وسيتي ويوفنتوس. ( EFE )

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