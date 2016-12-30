رانييري : أتوقع ردة فعل قوية من رياض محرز

قال مدرب #ليستر_سيتي حامل لقب #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، كلاوديو رانييري، أن داني درينكووتر ورياض محرز من المحتمل أن يخوضا لقاء الفريق أمام وست هام يونايتد، السبت المقبل.

ولجأ المدرب الإيطالي لاثنين من أبرز اللاعبين في الموسم الماضي في محاولة لإيقاف التراجع المزعج لحامل اللقب نحو منطقة الهبوط.

وخاض درينكووتر أول مباراة له في الدوري خلال أكثر من شهر كبديل في الشوط الثاني، خلال هزيمة الفريق على أرضه أمام إيفرتون 0-2، وهي نتيجة دفعت بليستر للتراجع الى المركز 16، متقدماً بفارق ثلاث نقاط فقط على ثلاثي ذيل الترتيب.

وقال رانييري خلال مؤتمر صحافي : “قد يكون درينكووتر ضمن التشكيلة الأساسية لأنه خاض 45 دقيقة أمام إيفرتون.. يعمل بشكل جيد وأعتقد أن بوسعه المشاركة منذ البداية”.

وجلس محرز على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون، وقال رانييري أنه شعر بأن الجناح الجزائري يحتاج للراحة، إلا أن المدرب الايطالي يتطلع حالياً لحالة من التألق المفاجئ لتشكيلته للحيلولة دون خوض ثالث مباراة على التوالي بدون انتصار.

وقال رانييري: “شاهدته خلال الحصة التدريبية الأسبوع الماضي وكان متعباً بعض الشيء.. عمل بمنتهى القوة.. لعبنا بعشرة لاعبين أمام 11 في لقاء ستوك”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “قررت أن أمنحه بعض الراحة وأريد أن أرى رد فعله.. يشعر بأنه أفضل الآن.. انتظر رد فعل جيد للغاية.. أنا المدرب، ويجب أن اختار اللحظة المناسبة لأمنحه راحة.. اللاعبون ليسوا آلة يمكن أن تضع فيها العملة لينطلقوا في الملعب”. ( reuters )

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