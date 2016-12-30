صحيفة روسية : حزب الله يغتال قادة المعارضة في إدلب مستخدماً ” تكتيك القتل المستهدف “

قالت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية إن حزب الله بدأ يعمل بتكتيك “القتل المستهدف” بعد سيطرة الميليشيات التابعة لنظام بشار الأسد على مدينة حلب.

وقالت الصحيفة، بحسب الترجمة التي أوردتها قناة روسيا اليوم : “بدأت القوات الخاصة لحزب الله اللبناني بعمليات القضاء على القادة الميدانيين للمعارضة السورية في محافظة إدلب، حيث تمكنت خلال يومي العطلة من الأسبوع الماضي من قتل ثلاثة منهم. وباعتقاد الخبراء، فإن هذا التكتيك الجديد يسمح بتجنب العمليات الحربية الواسعة في إدلب”.

وأضافت : “فقد هاجم مجهولون يوم الأحد الماضي نقطة ارتكاز لـ “جيش سوريا الحر” (جيش إدلب الحر) في قرية معرة حرمة، وقتلوا اثنين من قادة الميدان أحمد الخطيب ويونس الزريق. وقبل ذلك في يوم السبت قتل أبو عدي (أحرار) بتفجير سيارته وهو أحد قادة مجموعة احرار الشام، ووفق معلومات وسائل الإعلام المحلية، تم قتل القادة الثلاثة على يد قوات حزب الله الخاصة، التي تحصل على المعلومات عن مكان وجود قادة المسلحين من الأجهزة الأمنية السورية والقوات الإيرانية”.

وتابعت : “الحديث يدور عن تكتيك جديد يكمن في استهداف قادة المعارضة والتخلي عن القيام بعمليات عسكرية واسعة. وبحسب المعلومات الواردة من مدينة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون منذ مارس/آذار 2015، بدأت القوات الخاصة للمسلحين بغلق الطرق والأحياء لضمان أمن القادة. ووفق رأي الخبراء المحليين، فإن التحول إلى التكتيك الجديد أمر مبرر جدا إذا أخذنا بالاعتبار الأوضاع على جبهات القتال”.

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