طائرات بشار الأسد تقصف مناطقاً في دمشق و حماة بعد ساعات من بدء ” وقف إطلاق النار “

اندلعت اشتباكات ظهر الجمعة، في منطقة وادي بردى بعد ساعات على دخول وقف اطلاق النار برعاية تركية روسية حيز التنفيذ، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس : “اندلعت اشتباكات في منطقة وادي بردى قرب دمشق يرافقها قصف مروحي لقوات النظام على مواقع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)”، موضحاً “لم يعرف الطرف المسؤول عن اندلاع تلك الاشتباكات التي تعد خرقاً لوقف اطلاق النار”.

من جهة أخرى، أكد المرصد أن الطيران النظامي نفذ 16 ضربة جوية على الأقل استهدفت مقاتلين معارضين بمحافظة حماة، دون الإشارة إلى ضحايا أو جرحى.

وقال ناشطون معارضون إن الغارات استهدفت مدينة حلفايا في ريف حماة، فيما أفادت قناة الجزيرة بأن ميليشيات حزب الله تشن هجوماً برياً على وادي بردى بريف دمشق.

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