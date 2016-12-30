مارادونا متهكماً على رئيس نابولي : دي لاورنتيس مستعد لبيع زوجته !

حمّل أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا رئيس نادي نابولي، دي لاورنتيس، مسؤولية مغادرة هداف الفريق، غونزالو هيغواين، نحو الغريم التقليدي نادي يوفنتوس في “الميركاتو” الصيفي الماضي، على الرغم من اعترافه بأنّ المال كان الدافع الرئيسي لرحيل المهاجم الأرجنتيني عن فريق عاصمة الجنوب الإيطالي.

و قال مارادونا، في تصريحات هامشية أثناء تواجده في حفل جوائز كرة القدم العالمية “غلوبال سوكر” في دبي :”دي لاورنتيس على استعداد لبيع زوجته أيضاً، لقد كان عليه أن يستفيد من معجزة تسجيله 36 هدفًا في العام الماضي، بالنسبة لي ومن الناحية العاطفية فإذا ما خُيرت ما بين نابولي أو يوفنتوس فسأختار الأول، غونزالو قام بالاختيار الثاني، لقد تغيرت الكثير من الأمور مقارنة بوقتنا، حيث كنا حينها نفضل اختيار الدفاع عن القميص، لكن الآن المُفضل هو المال”.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، تبدو هذه الاتهامات و التصريحات التهكمية من مارادونا تجاه رئيس نادي نابولي غير منطقية، وذلك بحكم أنّ هيغواين غادر الفريق بعدما دفع نادي يوفنتوس قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد النجم الأرجنتيني والتي قدرت بـ 93 مليون يورو، بمعنى أنّ الرئيس دي لاورنتيس لم يكن بإمكانه “قانونيا” منع غونزالو من الرحيل نحو الفريق الذي يريده.

وفي سياق آخر، وعن رأيه في فريق نابولي مع المدرب الحالي ماورتسيو ساري، رد مارادنا قائلاً:”الحلم لا يؤذي أي شخص، إذا ما ألقيت نظرة الآن على يوفنتوس ونابولي لا أرى بينهما مسافة كبيرة، هم تقريباً على قدم المساواة ولكن عندما يعود اللاعبين المصابين لليوفي فقد يتخلف نابولي ببضعة خطوات”.

وعلّق مارادونا أيضاً عن المواجهة المرتقبة في شهر فبراير القادم بين نابولي وريال مدريد الإسباني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فقال: كنت أُحب مشاهدة تلك المباراة الآن لأن رونالدو ليس في أفضل حالاته، وأعتقد عندما تستأنف مباريات دوري الأبطال فإن نابولي سيجد أمامه ريال مدريد مختلف”.

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