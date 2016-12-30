مسؤول أمريكي : ترامب قد يلغي الآثار المترتبة على قرارات أوباما ضد روسيا

قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يلغي قرارات الرئيس باراك أوباما ضد روسيا ويسمح لمسؤولي المخابرات الروس بالعودة للولايات المتحدة بمجرد توليه السلطة لكن ذلك لن يلقى استحسانا.

وقال مسؤولون في إدارة أوباما اليوم للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بعد أن أعلن الرئيس عقوبات ضد موسكو إنه ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن روسيا ستتوقف عن التدخل في انتخابات الولايات المتحدة أو الدول الأخرى.

وقال أحد المسؤولين “نعتقد أن تلك الخطوات مهمة لأن روسيا لن تتوقف… لدينا كل المؤشرات على أنهم سيتدخلون في الانتخابات الديمقراطية في دول أخرى بما يشمل بعض حلفائنا الأوروبيين.” (REUTERS)

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