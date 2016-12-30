مسؤول في البيشمركة : المسلحون الأجانب في ” بي كا كا ” يستعدون للانسحاب من سنجار

قال قاسم دربو، أحد قادة قوات البيشمركة (جيش الإقليم الكردي في شمال العراق) في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (مركزها مدينة الموصل شمالي العراق)، إن المسلحين الأجانب التابعين لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية، بدأوا استعداداتهم للانسحاب من سنجار وإخلاء مواقعهم، بحسب وكالة أنباء الأناضول

وأوضح دربو، اليوم الجمعة، أن “قوات الدفاع الشعبي القادمة من جبال قنديل (معقل منظمة بي كا كا الإرهابية في شمال العراق) ومسلحي تنظيم “ي ب ك” يستعدون للانسحاب من قضاء سنجار”.

ولفت دربو أن منظمة “بي كا كا” الإرهابية فضلت الانسحاب من سنجار، بعد الضغوط التي قامت بها أربيل (عاصمة الإقليم الكردي) والمجتمع الدولي ضد وجود المنظمة في القضاء.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أكد في وقت سابق أن بلاده لن تسمح بتحول منطقة سنجار إلى “قنديل ثانية”، في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل في الإقليم الكردي بشمال العراق؛ والتي يتخذها إرهابيو “بي كا كا” مقرًا لهم. (ANADOLU)

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