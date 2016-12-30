مستشارة ترامب : قرارات أوباما الأخيرة حيال روسيا تستهدف تطويق و محاصرة الإدارة الجديدة

وصفت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض، في تصريحات لشبكة (سي ان ان) الأمريكية، الإجراءات الاخيرة التي اتخذها الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته بتطبيق عقوبات على روسيا إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، بأنها محاولة لـ”تطويق ومحاصرة” الإدارة المقبلة.

ويمكن لترامب، الذي كان قد أشاد من قبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعهد بالسعي إلى تحسين العلاقات مع موسكو، من الناحية النظرية أن يعيد النظر في الإجراءات التنفيذية التي اتخذها أوباما عند تسلمه منصبه في 20 كانون ثان/ يناير المقبل.

وكان بوتين قد قال في بيان له على موقع الكرملين الإلكتروني: “إننا لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أي دبلوماسي”.

وأضاف بوتين “نعتبر الخطوات الأخيرة غير الودية من جانب الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها استفزازية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الروسية الأمريكية بشكل أكثر”، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية الجمعة.

وتابع “لن نمنع عائلات وأطفال الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام أماكن الترفيه خلال عطلات الاحتفال بالعام الجديد”، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل بمناسبة حلول العام الجديد في الكرملين.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية “وزارة الخارجية الروسية ومسؤولو السلطات الاخرى قدموا مقترحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشان اعتبار 31 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية اشخاصا غير مرغوب فيهم اضافة إلى أربعة دبلوماسيين من القنصلية العامة في سانت بطرسبرغ”.

كما أدان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إدارة أوباما، وقال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باللغة الانجليزية “من المؤسف أن تنهي إدارة أوباما، التي بدأت باستئناف علاقاتنا، ولايتها بمعاناة شديدة لروسيا”.

وكان أوباما قد أصدر اوامره الخميس بتطبيق عقوبات على روسيا رداً على المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية طرد 35 عميلا بالاستخبارات الروسية باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وامرت كذلك بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات. (DPA)

عكس السير