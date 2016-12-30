هل يخلف فالفيردي مواطنه إنريكي في تدريب برشلونة ؟

يبحث نادي #برشلونة الإسباني عن مدرب جديد للفريق الأول من أجل خلافة مديره الفني الحالي #لويس_إنريكي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مدرب أتلتيك بلباو إرنيستو فالفيردي يعد مرشحاً قوياً لخلافة مواطنه لويس إنريكي في تدريب العملاق الكتالوني برشلونة في نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي حقق نجاحات لافتة مع أسود الباسك منذ تولي تدريب الفريق قادماً من صفوف فالنسيا عام 2013 كان أبرزها التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني عام 2015 على حساب برشلونة.

وأشارت إلى أن مدرب بلباو ضمن القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لخلافة إنريكي وكان مرشحاً أيضاً لتولي تدريب برشلونة قبل إسناد المهمة إلى اللوتشو الذي كان مديراً فنياً لسيلتا فيغو.

ولفتت إلى أن فالفيردي كان مطلوباً لتدريب ريال مدريد وخلافة مواطنه رافائيل بينيتيز بداية عام 2016 لكنه تمسك بإكمال عقده مع أسود الباسك فاضطر الرئيس فلورنتينو بيريز تعيين الفرنسي زين الدين زيدان.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، ينتهي عقد فالفيردي مع بلباو بنهاية الموسم الحالي وهو ما يزيد من أسهم توليه تدريب برشلونة حين دافع عن ألوا سابقاً لمدة عامين بين 1988 و1990.

وأوقعت قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا برشلونة وبلباو في مواجهتين ناريتين في الـ5 والـ11 من يناير المقبل فضلاً على لقائهما مجدداً ضمن منافسات الليغا في الـ5 من فبراير المقبل أيضاً.

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