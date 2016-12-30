وثائق روسية – تركية مقدمة لمجلس الأمن حول سوريا : إستثناء مناطق النصرة و داعش .. و مفاوضات الأستانة وفق جنيف 1

نشرت قناة الجزيرة ما قالت إنها الوثائق الروسية التركية المقدمة لمجلس الأمن والتي تتطلع لإصدار قرار داعم للعملية السياسية ووقف إطلاق النار الذي يشرف عليه الطرفان في سوريا.

وقالت القناة بحسب ما رصد عكس السير، إن الوثائق تقترح تشكيل المعارضة المسلحة وفداً تفاوضياً مستقلاً بحلول منتصف كانون الثاني المقبل، وتتضمن دعوة النظام لتشكيل وفد تفاوضي بنهاية الشهر الجاري.

وتقترح الوثائق بدء مفاوضات الأستانة في الثالث والعشرين من كانون الثاني المقبل، وتؤكد على أنها ستجري وفقاً لإعلان بيان جنيف.

وختمت القناة بالقول إن الوثائق تستثني مناطق تنظيم الدولة وفتح الشام (النصرة).

عكس السير