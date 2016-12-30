وزير الخارجية الكندي يطالب يدعو إلى ” انتقال سياسي ” في سوريا

قال وزير الخارجية الكندي، ستيفان ديون، إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين نظام الأسد والمعارضة في سوريا بضمانة تركيا وروسيا، ليس كافيًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات توفر الانتقال السياسي في البلاد والسلام.

ووصف ديون، في تغريدة له عبر حساب وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجمعة، اتفاق وقف إطلاق النار بـ”وقف إطلاق نار محتمل”.

وحث وزير الخارجية جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على تخفيف معاناة السوريين، والبدء بعملية الانتقال السياسي، والالتزام بالسلام، دون أن يذكر تركيا وروسيا، البلدين الضامنين لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت الخارجية التركية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا، بدأ تطبيقه منتصف ليلة الخميس الجمعة.

وأوضحت الخارجية التركية أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية، ليست جزءًا من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.

من جانبه، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو أكبر مظلة تضم المعارضة السورية، دعمه للاتفاق، مشيدا بالجهود التي أسفرت عن الاتفاق الشامل لوقف إطلاق النار، “ولا سيما مساعي تركيا”. (ANADOLU)

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