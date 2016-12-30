” ويندوز 10 ” يظهر شاشة موت خضراء

أظهرت نسخة معاينة مسربة تحمل رقم البناء 14997 من أحدث أنظمة تشغيل شركة #مايكروسوفت المسمى #ويندوز 10 وجود شاشة موت خضراء GSoD بدلاً من الزرقاء المعهودة BSoD.

وانتشرت أخبار نسخة المعاينة المسربة على شبكة الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تضم عدداً من المميزات الجديدة والتغييرات التي أدخلتها الشركة المصنعة على النظام التشغيلي.

ولا توجد معلومات واضحة حول اختيار مايكروسوفت للون الأخضر بدلاً من اللون الأزرق المعتاد في نسخة المعاينة القادمة التي تصل إلى مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر، بينما أكد أحد موظفي مايكروسوفت أن هذا اللون هو فقط للمشاركين في نسخ المعاينة.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، قد يعود السبب إلى رغبة الشركة بأن يكون هناك تمييز بين المشاكل الحقيقة التي تظهر من خلالها شاشة الموت الزرقاء BSOD وبين المشاكل والأعطال التي قد تحدث خلال اختبارات نسخ المعاينة الأحدث من نظام ويندوز 10.

ويقوم عدد من مستخدمي نسخ المعاينة لنظام ويندوز 10 بنشر مشاكل يتعرضون لها تظهر من خلالها شاشة الموت الزرقاء على المدونات ومواقع التواصل الإجتماعي، واعتماد اللون الأخضر يساعد مايكروسوفت في التعرف على تلك المشاكل خلال مرحلة الاختبار.

وكانت شركة البرمجيات قد حدثت شاشة الموت الزرقاء عبر إضافة رموز الاستجابة السريع أو ما يعرف باسم QR codes، وذلك بعد مرور عام على إضافة رمز الوجه الحزين إلى شاشة الموت الزرقاء الخاصة بنظام ويندوز 8.

وعلقت شركة مايكروسوفت إصدارها لنسخ المعاينة والاختبار الخاصة بنظام ويندوز 10 خلال فترة الأعياد، ولا تخطط لتقديم أي نسخ بناء جديدة حتى الشهر المقبل.

وتتضمن نسخة المعاينة الجديدة المسربة خيارات لتفعيل كورتانا خلال مرحلة إعداد جهاز الكومبيوتر الأولية وميزة التخفيف من الإضاءة الزرقاء وما يدل على نية الشركة إدخال ما يسمى بوضع اللعب Game Mode وتحسينات في تبويبات متصفح مايكروسوفت إيدج.

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