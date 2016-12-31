أدار نهائيي ” اليورو ” و ” الأبطال ” .. كلاتنبرغ أفضل حكام العالم

تصدر الإنكليزي مارك كلاتنبرغ قائمة “أفضل حكام العالم” لعام 2016 للمرة الأولى في تاريخه بعد أدائه المتميز في البطولات القارية.

ومنح موقع “الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء” على الشبكة العنكبوتية، الحكم الإنكليزي 141 نقطة بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه ؛ لينفرد بالصدارة ويحلق وحيداً.

وأدار كلاتنبرغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين قطبي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو وانتهت بفوز الأول بركلات الترجيح بعد انتهاء الأوقات الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ورغم صعوبة المواجهة التي كانت تحمل طابعاً ثأرياً لـ”الروخي بلانكوس” بعد خسارة نهائي لشبونة عام 2014 علاوة على التوتر الطبيعي الذي يُميز أي مواجهة ديربي بين ناديين من مدينة واحدة.

كما قاد كلاتنبرغ المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية التي عرفت تتويجاً تاريخياً لـ”البرتغال” على حساب أصحاب الأرض والجمهور بفضل هدف قاتل في الأشواط الإضافية.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، نجح الحكم الإنكليزي أيضاً في قيادة نهائي اليورو إلى برّ الأمان على الرغم من وجود فرنسا كطرف في المباراة النهائية وهو ما يزيد الضغط عليه ويُحمله مسؤوليات كبرى فضلاً عن ذهاب اللقاء إلى الأشواط الإضافية حيث تزداد الصعوبة أكثر وتُحبس الأنفاس ويبقى الجميع على أعصابه مع كل قرار و”صافرة” حكم.

وجاء تفوق كلاتنبرغ على حساب الإيطالي المخضرم نيكولا ريتزولي الذي توج بأفضل حكام العالم لعاميّ 2014 و2015، لكنه اكتفى بـ”الوصافة” في 2016 بعدما حصل على 65 نقطة فقط.

وحل الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي في المرتبة الثالثة كأفضل حكام عام 2016 حيث حصل على 55 نقطة نظير أدائه وقراراته التحكيمية “الشجاعة”.

وجاء السويدي جوناس إريسكون في المرتبة الخامسة حاصداً 43 نقطة.

وتساوى الحكم التركي الشهير جونيد شاكير مع نظيره الهولندي بيجورن كوبريس برصيد 28 نقطة لكل منهما في المرتبة السادسة لـ”أفضل حكام العالم” لعام 2016.

وحل الحكم المصري جهاد جريشة في المرتبة الثالثة عشرة برصيد سبع نقاط علماً أنه الحكم العربي الوحيد في قائمة “الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء” التي ضمت 22 حكماً على مستوى العالم.

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