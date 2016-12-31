ألمانيا : القبض على لاجئ سوري متهم بالتحرش جنسياً بفتاة قاصر

ألقت الشرطة، أول أمس الخميس، القبض على لاجئ سوري مشتبه في تحرشه جنسياً بفتاة قاصر في بلدة باد آرولزن وسط ألمانيا.

ووفق المعلومات التي نشرها موقع بوليتيكس تيوب الألماني المحلي، فإن اللاجئ السوري (34 عاماً) قد تحرش بالفتاة (16 عاماً) قبل أسابيع في قطار كان متجها من مدينة كاسل إلى بلدة باد آرولزن، ولكن الشرطة لم تستطع القبض عليه لأنه لاذ بالفرار.

وأضاف الموقع، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشرطة كانت تبحث عن شهود عقب الحادثة إلى أن تمكنت من القبض عليه.

وقالت الشرطة إن المتهم هو طالب لجوء سوري ويعيش في محيط بلدة باد آرولزن، وما تزال التحقيقات معه مستمرة.

عكس السير