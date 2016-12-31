ألمانيا : قاصر سوري يهاجم شباناً بسكين .. و آخر مخمور يهاجم المارة في حادثين منفصلين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على لاجئ سوري قاصر هاجم ثلاثة شبان بسكين، وعلى آخر مخمور هاجم المارة بسكين، في حادثين منفصلين.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام ألمانية، فإن لاجئاً سورياً قاصراً هاجم ثلاثة شبان بالسكين في معرض بمدينة راشتات جنوب ألمانيا.

ونشب خلاف بين السوري (15 عاماً)، والشبان (18-22-24)، ما أجبر أمن المعرض على طردهم جميعاً خارج المبنى.

وخارج المبنى، قام السوري بسرقة سكين مطبخ من متجر مجاور قام باقتحامه، وهاجم الشبان الذي كانو ينتظرونه بالحجارة والقارورات الزجاجية.

وتمكن السوري من إصابة أحد الثلاثة بجراح، فيما فر الآخران، قبل أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه وعلى الشابين.

وقام عدد من اللاجئين بالتجمهر حول الشرطة لثنيها عن اعتقال الشبان، ما تطلب وصول قوات دعم استخدمت رذاذ الفلفل لتفريقهم.

ويواجه القاصر السوري المحتجز تهمة محاولة القتل والسرقة والتسبب بأضرار مادية وجسدية.

وفي الحادثة الثانية، قام شاب سوري مخمور بتهديد المارة بسكين، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة ساربروكن، غربي ألمانيا.

الشاب (19 عاماً) كان تحت تأثير الكحول عندما هاجم المارة قبيل منتصف الليل في شارع “بانهوف شتراسه”.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادثة، واعتقلت الشاب ووجدت معه “مخدرات” وسكين.

وأطلقت الشرطة سراح الشاب بعد استعادته لوعيه، ويواجه الآن تهمة التهديد وتعاطي المخدرات.

عكس السير