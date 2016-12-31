ألمانيا : وزير الداخلية يطالب بتنسيق أكبر في مراقبة إرهابيين محتملين

ناشد وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزير، الولايات الألمانية تحسين التنسيق فيما بينها بشأن مراقبة الأشخاص الذين قد يكونون إرهابيين محتملين.

وقال دي ميزير في تصريحات خاصة لصحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت : “إن ما يتعلق بالتعامل مع أي إرهابيين محتملين يمكن تنظيمه بموجب القانون الساري من جانب مشرعي الولايات على وجه الخصوص”.

وشدد قائلا: “لابد من تحسين التنسيق بين الولايات فيما يتعلق مثلا بالمسؤولية عن المراقبة”.

وكان التونسي أنيس عامري المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين معروفا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا وفي برلين كمهاجم محتمل.

وخضعت اتصالاته للمراقبة لفترة مؤقتة، ولكن لم تتضح أي أدلة على وجود نوايا للقيام بهجمات، بحسب الادعاء العام في برلين؛ ومن ثم تم إيقاف المراقبة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، واختفى عامري بعد ذلك.

وتعهد وزير الداخلية الألماني بفحص أي خطأ محتمل في قضية عامري، ولكنه دافع أيضا عن السلطات الأمنية رافضا توجيه الانتقادات إليها، وقال: “إنني ضد أية اتهامات أو أحكام متسرعة”. (DPA)

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