إيران تمنع إعلانات أعياد الميلاد و رأس السنة

أصدرت وزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية تعميماً إلى جميع المؤسسات الإعلامية والسياحية يتضمن منع إعلانات إقامة حفلات وبرامج ترفيهية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، مهددة بإقفال المؤسسة المعلنة، وإحالة مسؤوليها إلى القضاء بتهمة “الترويج لطقوس غير إسلامية بين المسلمين”.

ووفقاً لصحيفة الجريدة الكويتية ، رغم أن “التعميم” صرح بمنع الإعلانات عن برامج بهذه المناسبة داخل البلاد، فإن المؤسسات السياحية أكدت أن وسائل الإعلام ترفض قبول هذا النوع من الإعلانات حتى على برامج خارج البلاد.

وحسب القوانين الإيرانية يحق للمسيحيين إقامة برامج ترفيهية داخل مراكز ونوادٍ مخصصة لهم لا يحق للمسلمين دخولها، حتى وإن كانوا ضيوفاً، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ الكثير من الشباب الإيرانيين الخروج من الإسلام واتخاذ المسيحية ديناً لهم بهدف المعارضة السياسية للنظام الذي يعتبر نفسه ممثل الإسلام، أو بغرض اللجوء إلى البلاد الغربية المسيحية بحجة تغيير دينهم، إذ تفرض القوانين الإيرانية حكم الإعدام على مَن يخرج من الإسلام.

ولهذا السبب فإن وزارة الإرشاد بدأت بحملة مكثفة ضد المسيحية داخل البلاد، معتبرة إقامة هذه الحفلات ترويجاً للمسيحية ومحاولة لجذب المسلمين إليها.

عكس السير