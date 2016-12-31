الأمن اللبناني يوقف سورياً بتهمة الانتماء إلى ” تنظيم إرهابي “

أوقفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، شخصاً من التابعية السورية لانتمائه الى تنظيم إرهابي.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني السبت إنه بنتيجة التحقيق مع الموقوف” اعترف بانتمائه الى تنظيم إرهابي، ونشاطه في مجال تجنيد الاشخاص وتنسيق عملية نقلهم الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم”.

واوضح البيان أن الموقوف السوري” كان في صدد التحضير لتنفيذ عمل انتحاري في لبنان بتكليف من إرهابي لبناني ملقب باسم أبو بصير وأبو هاجر اللبناني”.

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوف ” احيل الى القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي الاشخاص المتورطين” بحسب البيان. (DPA)

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