الدوري الإنكليزي : الفوز الـ 13 على التوالي لتشلسي و بوغبا ينقذ يونايتد

عادل تشلسي المتصدر الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم واحد من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بعد فوزه المثير على ضيفه ستوك سيتي 4-2، السبت في المرحلة التاسعة عشرة الاخيرة من دور الذهاب.

وحقق تشلسي فوزه الثالث عشر على التوالي معادلا رقم جاره ارسنال الذي حققه في موسم 2001-2002. وتعود الخسارة الاخيرة لتشلسي في الدوري امام ارسنال بالذات (صفر-3) في ايلول/سبتمبر الماضي.

وستكون الفرصة متاحة لتشلسي من اجل تحطيم رقم ارسنال، عندما يحل على الفريق اللندني الاخر توتنهام الاربعاء المقبل.

ورفع تشلسي رصيده الى 49 نقطة من 19 مباراة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن ليفربول الذي يخوض مباراة قمية مع مانشستر سيتي الثالث (39 نقطة) في وقت لاحق.

على ملعب “ستامفورد بريدج” وامام 41601 متفرج، تألق المهاجم البرازيلي الدوري ويليان، فسجل هدفين ولم يدع ستوك يتلذذ بمعادلته المتصدر مرتين على التوالي.

وافتتح فريق المدرب الايطالي انطونيو كونتي فرص المباراة من تسديدة قوية للاسباني دييغو كوستا العائد من الايقاف من داخل المنطقة، صدها الحارس المخضرم لي غرانت ببراعة (18).

لكن تشلسي افتتح التسجيل من ضربة ركنية للاسباني الاخر سيسك فابريغاس، تابعها المدافع غاري كايهل رأسية قوية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس غرانت (34).

واصبح فابريغاس رابع لاعب في البرميرليغ يمرر 100 كرة حاسمة بعد الويلزي راين غيغز (162) وفرانك لامبارد (102) وواين روني (101).

وبعد ثوان على انطلاق الشوط الثاني، عادل لستوك الهولندي برونو مارتينس اندي بيسراه من داخل المنطقة (46).

رد تشلسي بحركة جماعية جميلة فمرر النيجيري فيكتور موزيس عرضية هيأها البلجيكي ادين هازار الى ويليان بيسراه سددها قوية جدا في الشباك (57).

لكن مرة جديدة، عادل ستوك عبر المهاجم العملاق بيتر كراوتش البالغ 35 عاما، بتسديدة قريبة في المرمى الخالي بعد عرضية من السنغالي مامي بيرام ضيوف وخطأ بالتشتيت من لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي العائد من الايقاف (64).

ارتفع منسوب الاثارة بعدها واستعاد ويليان التقدم بتسديدة يمينية عالية من قلب المنطقة (65)، قبل ان يحسم كوستا المواجهة 4-2 بتسديدة يسارية قوية من داخل المنطقة بعد رمية تماس (85).

– يونايتد ينجو من فخ ميدلزبره –

وكادت سلسلة انتصارات مانشستر يونايتد تتوقف لولا هدفين متأخرين من الفرنسيين انطوني مارسيال وبول بوغبا امام ضيفه ميدلزبره (2-1).

وحقق يونايتد فوزه الخامس على التوالي رافعا رصيده الى 36 نقطة بالتساوي مع توتنهام الذي يحل الاحد على واتفورد، وبفارق نقطة عن ارسنال الرابع الذي يستقبل كريستال بالاس الاحد ايضا.

على ملعب “اولد ترافورد” وامام 75314 متفرجا، قدم بوغبا لمحة فنية رائعة من كرة اكروباتية ارتدت من القائم الايمن لمرمى الضيوف (14).

تابع يونايتد ضغطه وكاد مارسايل يسجل من تسديدة بعيدة (34)، ثم الغى الحكم هدفا ليونايتد بحجة لعبة خطيرة اثارت الجدل على السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي سدد كرة عالية بكعبه في مواجهة الحارس (38).

لكن لاعب الوسط غرانت ليدبيتر فاجأ اصحاب الارض بهدف السبق في الشوط الثاني، من تسديدة يمينية ارضية افتتح بها التسجيل الى يمين الحارس الاسباني دافيد دي خيا (67).

دفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بعدها بالمهاجم الدولي الشاب ماركوس راشفورد، فالهب الجبهة اليسرى وتعاظم ضغط يونايتد بحثا عن هدف التعادل.

واثمر الضغط الرهيب للشياطين الحمر عن هدف تعادل حمل توقيع مارسيال في مرمى الحارس الاسباني المخضرم فيكتور فالديس (85).

وكان لبوغبا، اغلى لاعب في العالم، كلام اخر عندما عكس عرضية البديل الاسباني خوان ماتا برأسه محكمة بعيدا عن متناول الحارس (86).

وحقق ليستر سيتي حامل اللقب فوزا ضروريا هو الاول له في اربع مباريات على ضيفه وست هام يونايتد 1-صفر.

وبعد ان اصاب القائم برأسه مبكرا (4)، سجل المهاجم الجزائري الدولي اسلام سليماني هدف الفوز لفريق المدرب الايطالي كلاوديو رانييري برأسه ايضا بعد عرضية بعيدة المدى من مارك البرايتون لعبها جميلة في الزاوية اليسرى (20).

وارتقى ليستر الى المركز الخامس عشر بفارق نقطتين عن ميدلزبره.

وحقق سوانسي سيتي متذيل الترتيب انطلاقة سيئة بعد اقالة مدربه الاميركي بوب برادلي، فسقط على ارضه امام بورنموث العاشر صفر-3.

وفي ظل تولي الويلزي الن كورتيس المهام التدريبية موقتا، سجل للفائز بنيك افوبي (25) والاسكتلندي راين فريزر (45) والنروجي جوشوا كينغ (88).

واصبح اندري غراي اول لاعب يسجل ثلاثية “هاتريك” لبيرنلي الحادي عشر في البرمير ليغ عندما قاد فريقه الى فوز كبير على ضيفه سندرلاند الثامن عشر 4-1.

وسجل غراي اهدافه الثلاثة في اول 53 دقيقة (31 و51 و53) على ملعب “تورف مور” واضاف اشلي بارنز الرابع من ركلة جزاء (67) وللخاسر جرماين ديفو (71).

واقتنص وست بروميتش البيون المركز الثامن من مضيفه ساوثمبتون بفوزه عليه 2-1.

سجل للفائز الاسكتلندي مات فيليبس (43) والويلزي هال روبسون كانو (50) والخاسر الايرلندي شاين لونغ (41). ( AFP )

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 19 مباراة

2- ليفربول 40 من 18

3- مانشستر سيتي 39 من 18

4- ارسنال 37 من 18

5- توتنهام 36 من 18

6- مانشستر يونايتد 36 من 19

عكس السير