الطعام الخارق .. تعرف على فوائد التوت ” غوجي “

يندرج التوت “غوجي” ضمن الأطعمة المعروفة حالياً باسم “سوبر فود” (الطعام الخارق)، لما يتمتع به من فوائد صحية جمّة، إذ يعتبر منجماً للمعادن بحسب المركز الألماني لاستعلامات الستهلكين.

ويشتهر “غوجي” بلونه الأحمر، ويزخر بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك، كما أنه غني بفيتامين سي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمتاز توت غوجي بتأثير مضاد للأكسدة، حيث أنه يحارب ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals”، التي تهاجم خلايا الجسم.

وعادة ما يتوفر توت غوجي في المتاجر في صورة مجففة، ويمكن إضافته إلى الموسلي أو الزبادي أو تناوله كوجبة خفيفة كالزبيب. ( DPA )

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