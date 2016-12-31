بالفيديو .. كريستيانو رونالدو يحرج الإعلامي المصري عمرو أديب على الهواء

طالب الإعلامي المصري عمرو أديب، نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، منحه نصف معجباته حول العالم.

وأحرج كرستيانو، عمرو أديب على الهواء، قائلاً: “هل أنت متزوج”، فأجاب أديب: “نعم”، ليرد رونالدو: “إذن لا يجب أن تسأل هذا السؤال”.

ورد عمرو أديب، على أفضل لاعب في العالم 2016، خلال برنامجه المذاع على فضائية “ON E” المصرية: “أنت الآن هزمتني.. لديك سر في جذب عدد كبير من النساء حول العالم على فيس بوك و تويتر.. يا إلهي”.

وقال كريستيانو رونالدو لعمرو أديب: “لدي امرأة واحدة فقط، وليس كما يقول الناس أن لدي العديد من العلاقات النسائية”.

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