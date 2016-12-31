تحقيق لصحيفة و تلفزيون في ألمانيا : تراجع نسبة ارتكاب اللاجئين للجرائم و هي أقل مما يعتقد

كشف تحقيق صحفي لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” وتلفزيون NDR نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة الألمانية مساء أمس الجمعة أن نسبة ارتكاب اللاجئين للجرائم والجنح ليست كما يُعتقد. واستند التحقيق على تقرير لـ “هيئة مكافحة الجريمة” سيُنشر الأسبوع المقبل.

ويغطي التقرير التسعة أشهر الأولى من عام 2016. وجاء في التقرير أنه في الفترة المذكورة ارتكب المهاجرون أكثر من 214 ألف مخالفة وجنحة. ويزيد هذا الرقم ببضعة آلاف عن عام 2015. غير أنه وفي نفس الفترة تم تسجيل دخول 213 ألف طالب لجوء جديد في ألمانيا. واشار التقرير إلى تراجع الجريمة بين اللاجئين بنسبة 23 بالمائة في الربع الثالث من العام مقارنة مع الربع الأول.

وتندرج معظم الجرائم والجنح والمخالفات، التي ارتكبها اللاجئون، في باب المخالفات القانونية غير الكبيرة؛ إذ بلغت نسبة مخالفات ركوب وسائل النقل العامة بدون تذكرة ما يقارب 17 بالمئة، فيما بلغ نسبة حوادث السرقة حوالي الربع، وبعض المخالفات العنفية كالتسبب بجروح جسدية.

وفيما يتعلق بنسبة مرتكبي الجرائم والمخالفات بين اللاجئين والمهاجرين بالنسبة لعددهم، تصدر المنحدرون من دول المغرب المرتبة، إذ تبلغ نسبتهم 2 بالمئة فقط، فيما ارتكبوا 22 بالمئة من الجرائم والمخالفات. ومن دول البلقان الذين تبلغ نسبتهم 11 بالمئة من المهاجرين وطالبي اللجوء ارتكبوا 19 بالمئة من الجرائم والمخالفات. ويشكل المنحدرون من غامبيا ونيجيريا والصومال 3 بالمئة وارتكبوا 8 بالمئة فقط من الجرائم والجنح. وفي حين يشكل السوريون والعراقيون والأفغان ثلثي عدد المهاجرين واللاجئين، لم يرتكبوا إلا ثلث الجرائم المذكورة. (DW.DPA)

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