تركيا : هناك دول و مجموعات تسعى لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن دولا “تسعى لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار” في سوريا، كاشفا، من جهة أخرى، أنه عقد مباحثات هاتفية مكثفة مع نظيره الإيراني في الأيام الماضية “حول الملف السوري”.

وقال أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، “هناك دول ومجموعات تسعى لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، لتأزيم الوضع في سوريا”، قبل أن يؤكد أن “بلاده تدرك ذلك جيدا”.

إلا أنه لم يسم هذه الدول ولم يكشف هوية الجهات الساعية لضرب الهدنة.

وأضاف أوغلو “في 3 أيام تباحثت مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكثر من 20 مرة هاتفيا حول الملف السوري، في سبيل إيجاد حل سياسي”، علما بأن إيران تدعم الأسد عبر ميليشيات طائفية أجنبية.

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