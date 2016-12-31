جديد ” سامسونغ ” .. مكنسة كهربائية تعمل بالصوت

تتجه شركة “سامسونغ” إلى طرح مكنسة كهربائية تعمل بالصوت خلال السنة المقبلة، معززة بذلة حضورها في سوق الاستعانة بالإنسان الآلي لإنجاز الأعمال المنزلية.

وبحسب ما نقل موقع “تيك تايمز”، فإن “الروبوت الذكي” سيجري تقديمه، أول مرة، في معرض CES للتكنولوجيا، وهو أضخم حدث تقني في العالم، يقام بمدينة لاس فيغاس الأميركية كل سنة.

ويتيح الروبوت المسمى “في آر 7000″، ميزات عدة، من بينها تحديده المواد المرغوب في كنسها بدقة أكبر، فضلا عن حجمه الصغير.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز ، يحتاج الراغبون في تشغيل “الروبوت” لأجل الكنس عبر المخاطبة، إلى الاستعانة بالمساعد الصوتي “إيكو أمازون”، لأجل بدء العملية.

ولا يتجاوز علو “الروبوت” المقبل لسامسونغ عشرة سنتميترات، كما أنه أقل سمكا بـ28 في المئة، مقارنة بالمكانس المماثلة له حاليا، في الأسواق.

وبحسب الشركة الكورية الجنوبية، ستصل طاقة المكنسة الكهربائية إلى عشرين واط، فيما سيتمكن مستخدموه من كنس أماكن يصعب أن يصلوا إليها بالطرق التقليدية.

ويمكن لمستخدمي المكنسة، مستقبلا، أن يقوموا بتشغيلها عبر تطبيق يحملونه على هواتفهم الذكية، حتى وإن لم يكونوا داخل البيت.

عكس السير