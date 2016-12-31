جماهير ريال مدريد تحذر من عواقب التفكير في بيع ” رونالدو “

انتفضت جماهير #ريال_مدريد الإسباني تحسباً لأي مخطط يتعلق ببيع نجم الكرة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو إلى أحد أندية الدوري الصيني.

وحضرت جماهير نادي العاصمة الإسبانية بكثافة في التدريبات المفتوحة لمشاهدة اللاعبين عقب انتهاء العطلة الشتوية الخاصة بالاحتفال بأعياد الميلاد التي جاءت مباشرة بعد تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان قبل أسابيع فقط.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، رفع أنصار الفريق الملكي لافتة كبيرة خلال التدريبات المفتوحة طالبت من خلالها إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز بعد التفكير ببيع “صانع الأمجاد المدريدية” لأي نادٍ في المستقبل.

كما ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية أن الجماهير التي قدر عددها بأكثر من 5000 شخص رددت هتافات “كريستيانو ليس للبيع” في ردّ سريع على تصريحات وكيل أعماله خورخي مينديز.

وكان أنصار “البلانكو” قد عارضوا فكرة بيع النجمين الألماني مسعود أوزيل والأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الانتقالات الصيفيةّ عاميّ 2013 و2014 تواليا لكن الرئيس بيريز أصرّ على موقف ووافق على ذهاب الأول إلى أرسنال الإنكليزي فيما التحق الآخر بالدوري الممتاز ولكن من بوابة مانشستر يونايتد.

وكان وكيل أعمال اللاعبين الشهير خورخي مينديز قد أكد في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” أن موكله رفض عرضاً “خيالياً” و”خرافياً” من أحد الأندية الصينية ويقضي بالحصول على خدمات الدون ومنحه راتباً سنوياً قيمته 100 مليون يورو فضلاً عن 300 مليون يورو هي قيمة الانتقال ما بين الناديين الإسباني والصيني.

وفي حال صحت الأرقام التي تحدث عنها مينديز، فإن كريستيانو رونالدو كان سينال الراتب الأعلى في تاريخ “اللعبة الشعبية الأولى في العالم” لكن وكيله شدد على أن موكله رفض العرض جملة وتفصيلاً ويستحيل عليه الذهاب إلى الصين.

وأنفقت الأندية الصينية هذه السنة مبالغ ضخمة لاستقدام لاعبي كرة قدم بارزين، آخرهم المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي انضم إلى نادي شنغهاي غرينلاد، وسيتقاضى زهاء 40 مليون يورو سنوياً، ما يجعله حالياً أعلى راتب سنوي يناله لاعب كرة قدم في التاريخ.

وتسعى الصين للتحول قوة كروية كبرى، وأنفقت أنديتها هذه السنة مبالغ قياسية لضم اللاعبين. وسبق انتقال تيفيز، ضم نادي شنغهاي سيبغ لاعب الوسط البرازيلي اوسكار من تشلسي الانكليزي، مقابل زهاء 70.5 مليون يورو، و24 مليوناً كراتب سنوي.

وبالعودة إلى رونالدو، شكلت سنة 2016 “استثناءً” في مسيرة نجم الكرة البرتغالية حيث توج مع ناديه ريال مدريد بثلاثة ألقاب على المستوييّن القاريّ والعالمي هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

كما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه على حساب أصحاب الأرض والجمهور رغم تشكيك الكثيرين بقدرة “CR7” على الذهاب بعيداً مع “برازيل أوروبا” في البطولة القاريّة الأبرز على صعيد المنتخبات.

أما على الصعيد الفردي، فقد رائعاً دون أدنى شك؛ إذ توج بجائزة “الكرة الذهبية” التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الرياضية المتخصصة لأفضل لاعب في العالم لعام 2016.

كما توج بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” كـ”أفضل لاعب في أوروبا” للموسم المنصرم بجانب فوزه باستفتاء وكالات الأنباء الأوروبية الخاص بـ”أفضل رياضي أوروبي” علاوة على منحه جائزة “غلوب سوكر” كـ”أفضل لاعب في العالم” لـ2016 على هامش مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ11.

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