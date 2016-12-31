حيدر العبادي : أردوغان أعرب عن دعم بلاده للعراق و سيادته و وحدة أراضيه

تلقى رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي مساء يوم الجمعة اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر العبادي أن أردوغان أعرب عن دعم بلاده للعراق والتأكيد على سيادته ووحدة أراضيه وأنها تضع كل امكانياتها مع العراق في حربه ضد هذه الفئة التي تسيئ للإسلام الحنيف، في إشارة إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وأضاف أن تركيا” تتطلع الى نصر عراقي قريب جدا في الموصل وستكون رسالة لمن يريد استهداف العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددا على أهمية الاستمرار بمكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسورية عبر التكاتف والتعاون لأن وحدة واستقرار دول الجوار أولوية عليا لدينا”.

وأكد العبادي على” أهمية السيادة العراقية وازالة أسباب التوتر والتجاوز بأسرع وقت وحلها بالطرق المؤدية لتركيز الجهود على محاربة الاٍرهاب والتعاون البناء بمختلف الاصعدة ووفقاً لعلاقات الإخوة وحسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة”.

وشدد العبادي خلال الاتصال على “أهمية تعاون شعوب المنطقة ضد الاٍرهاب الذي يريد تدميرها، وان الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الاراضي العراقية من أي جهة للإساءة لدول الجوار وأننا نعمل لتوفير الامن والرفاه لكل مكونات الشعب العراقي، وأن تكون كل المناطق تحت سيطرة القوات الامنية العراقية الوطنية والجهود العراقية للتحرير والاستعداد لمرحلة اعادة الإعمار”.

وعرض الرئيس التركي “رغبة بلاده الجادة في جهود الإعمار والاستثمار والمشاريع المشتركة “. (DPA)

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