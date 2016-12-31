رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : إذا لم يلتفت أحد لاخوتنا السوريين فإن تركيا موجودة و أردوغان موجود و 80 مليون تركي موجودون أيضاً

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : مكانة #حلب في قلوبنا مثل مكانة قونيا وديار بكر وغازي عنتاب ومدينة كيلس، نحن أبناء حضارة واحدة ومدننا واحدة وثقافتنا واحدة

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : عندما كنا نبذل جهودا كبيرة لإنقاذ أهالي #حلب من الظلم الذي وقع عليهم، الدول الأوروبية التي تدعي الحضارة لم تفعل شيئا

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : أنقذنا 46 ألفا من أخواننا السوريين في #حلب ونقلناهم إلى مناطق آمنة في إدلب، وسنقدم لأخواننا في المخيمات كل الدعم في كافة المجالات

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : اخواننا السوريين أيضا كانوا جزءا من الذين أجبروا على ترك بلادهم بسبب استمرار الحرب والظلم منذ 6 سنوات

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : من كل 5 لاجئين سوريين في العالم 3 منهم تستقبلهم تركيا حاليا، وهذا شرف كبير لنا ان نستضيف اخوتنا السوريين

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : أقل لكم بكل صراحة، إذا لم يلتفت أحد لاخوتنا السوريين فإن تركيا موجودة ورجب طيب أردوغان موجود و80 مليون تركي موجودون أيضا

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : هناك 500ألف طفل سوري يتلقون التعليم في تركيا من أصل 3ملايين نستقبلهم و223 ألف أخ سوري شارك في دورات التدريب المهني ليكون مؤهلا للعمل

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لكم ومستعدون لمشاركتكم طعامنا وخبزنا لقد صرفنا حتى اللحظة 25 مليار دولار لرعاية اللاجئين ومستعدون لصرف المزيد

↓ رئيس الوزراء التركي من مخيم للاجئين السوريين في كيليس : إذا كانت الإنسانية قد ماتت في أوروبا فانها لم تمت في تركيا ولن تموت والخونة سيحاسبون عاجلا أم آجلا فلا تقلقوا

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