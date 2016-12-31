ريال مدريد يسعى لكسر رقم قياسي صامد منذ 83 عاماً في الدوري الفرنسي

يسعى فريق #ريال_مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتحطيم رقم قياسي جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم، على مستوى عدد تسجيل الأهداف خارج الديار.

ولن تكون مهمة كتيبة المدرب الفرنسي سهلة، حيث سيخوض مباريات قوية خارج ملعب سنتياغو برنابيو، حيث سيواجه إشبيلية يوم 15 يناير في الأندلس، ثم سيلتا فيغو يوم الخامس من فبراير في بالاييدوس، ثم أوساسونا في بامبلونا يوم 12 فبراير.

ولم يتعرض الفريق الملكي للخسارة في 37 مباراة متتالية خلال عام 2016، حيث حافظ على سجله خالٍ من الخسائر في جميع المسابقات منذ بداية هذا الموسم.

ويتطلع الميرينغي لتحطيم رقم قياسي جديد في الليغا صمد 83 عاما في المسابقة، بحوزة أثلتيك بيلباو والذي حققه عام 1933.

ونجح الفريق الأبيض في تسجيل 21 هدفًا خلال سبع مباريات هذا الموسم خارج معقله في الدوري الإسباني، وهو أفضل معدل تهديفي خارج ملعب أي فريق في الليغا لهذا الموسم، وثاني أفضل معدل في تاريخ المسابقة بعد رقم أثلتيك بيلباو.

ويسجل الفريق الملكي بمعدل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، لكن أثلتيك بيلباو يتصدر لائحة أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف خارج قواعدها منذ موسم 1933/1932 برصيد 28 هدفًا في تسع مباريات بمعدل 3.11 هدفًا في اللقاء الواحد.

وسيكون الفريق الملكي على موعد مع تحقيق هذا رقم النادي الباسكي، في حال نجاحه في تسجيل 8 أهداف في الست أو السبع مباريات القادمة للفريق خارج قواعده.

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