زيدان ينجح في احتواء غضب خاميس رورديغيز

كشف تقرير اسباني أنّ زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد لكرة القدم، قد نجح في احتواء غضب لاعبه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز وإقناعه بالبقاء في “القلعة البيضاء” بعدما كان الأخير قد هدّد بالرحيل عن النادي الملكي خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة، احتجاجاً على وضعيته في الفريق.

وأفادت شبكة ” فيشخاس” الإسبانية أنّ زيدان استطاع احتواء غضب خاميس روديغيز لدى عودته إلى تدريبات فريق ريال مدريد الخميس.

ونشر الموقع صورة من تدريبات النادي الإسباني، يظهر فيها زين الدين زيدان مبتسماً إلى جانب خاميس رودريغز وهما يتحدثان سوياً.

وتأتي هذه المستجدات لتؤكد التصريحات الأخيرة لوكيل أعمال النجم الكولومبي، جورج مينديز، الذي قال فيها أنّ موكله لن يرحل عن ريال مدريد الإسباني في “الميركاتو” الشتوي، الذي سيفتتح رسمياً يوم الأول يناير القادم.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن رحيل وشيك لخاميس رودريغيز نحو أحد الأندية التي طلبت خدماته في “ميركاتو” الشتاء، على غرار تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين ويوفنتوس الإيطالي، مستغلة في ذلك إعلان اللاعب عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي، بعد فوز الفريق بكأس العالم للأندية، التي جرت دورتها في مطلع شهر ديسمبر الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية وشارك فيها متوسط الميدان الكولومبي كلاعب احتياطي.

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