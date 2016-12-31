سفير بشار الأسد في لبنان : نرفض طرح تركيا الداعي إلى انسحاب حزب الله من سوريا

نقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن سفير بشار الأسد في لبنان، علي عبد الكريم، أن “القيادة السورية لا تثق إطلاقاً في القيادة التركية الحالية، لأنها كانت الأساس الأكبر في تمويل، وتمرير، ورعاية الإرهاب الذي ضرب في كل مكان”.

وأوردت الوكالة على لسان السفير رفض نظامه دعوة أنقرة لسحب حزب الله من سوريا، مشيراً إلى أن “حُضور القوى التي طلبت منها الحكومة القدوم الى سوريا، حضورٌ شرعي ومُرحب به، وهذا الوجود من الضمانات للانتصار، أما الطرح التركي بسحب حزب الله من سوريا فلا قيمة له، وهو تعبير للتسويق الإعلامي، ولايجب أن يُعطى الكثير من الاهتمام، وهو غير قابل للترجمة العملية”.

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