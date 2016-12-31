سياسي ألماني : لا نستبعد إعادة اللاجئين السوريين إذا تقدم الأسد سياسياً و عاد الهدوء إلى بلادهم

قال يورغ مويتن، المتحدث باسم حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AFD) المعارض للاتحاد الأوروبي والمناهض للاجئين، إنه لا يستبعد إعادة اللاجئين السوريين قريباً إلى سوريا في ظل تطور الأوضاع السياسية هناك.

وبحسب، ما نقلت صحيفة “إبوخ تايمز”، فقد قال مويتن في لقاء أجرته معه صحيفة دي فيلت : “إذا تقدم الأسد سياسياً واتفق ترامب مع بوتين، فمن الممكن تصور عودة الهدوء إلى سوريا وبالتالي، على الرغم أن هذا لن يعجبنا، يمكن أن يضمن هذا التقدم أن يعيش الناس هناك بسلام”.

وأضاف مويتن، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه “يجب على ألمانيا أن لا تعمل على إدماج السوريين بشكل دائم لأنه من الممكن أن يعودوا إلى بلدهم”.

وذكر مويتن أن “الجرائم التي يرتكبها المهاجرون الذين يعيشون في ألمانيا ليست فقط حالات فردية كما شهدنا في حادثة إحراق مشرد من قبل سوريين ولكنها دليل على أن إدماج اللاجئين الذين دخلوا بأعداد كبيرة لن ينجح”.

وختم مويتن بالقول إن ألمانيا “لديها مشكلة مع المهاجرين المجرمين وبالتالي، فمن الضروري ألا تستقبل مزيداً منهم وعليها ملاحقة الموجودين منهم في البلاد”.

عكس السير