صالح مسلم : لسنا معنيين بالاتفاق التركي الروسي و لا مهتمين به

كشف صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، عن عدم إجراء أي اتصالات من قبل الأطراف الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا، وتحديداً الجانب الروسي أو التركي مع أي قيادة كردية سياسية أو عسكرية للتشاور معهم حول هذا القرار وموقفهم منه.

وشدد القيادي الكردي على أنهم “ليسوا معنيين بهذا الاتفاق ولا مهتمين به في شيء”.

وأضاف موضحاً “هو اتفاق بين قوات مرتبطة بروسيا أي النظام ومن يتحالف معه وبين تركيا والفصائل المرتبطة بها في حلب وريف حلب …ونحن لسنا مرتبطين لا بروسيا أو تركيا وبالتالي ورغم اهتمامنا بكل شأن سوري إلا إن هذا الاتفاق لا يعنينا”. (DPA)

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