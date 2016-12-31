صحيفة ” لوموند ” الفرنسية تختار بوتين للقب شخصية عام 2016

اختارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقب شخصية عام 2016.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر السبت:”حتى مع اختيار بعض المطبوعات للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لهذا اللقب، إلا أن الرجل الحقيقي للعام المنصرم، هو فلاديمير بوتين”.

وتابعت الصحيفة أن”المسيرة التي أمضى فيها بوتين الآن 16 عاماً، من أجل إعادة بلاده مرة أخرى في بؤرة الأحداث، قد أثمرت على نحو مذهل”.

وأوضحت لوموند أن رئيس الكرملين أعاد خلط أوراق اللعبة من جديد في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه تقارب في آسيا مع كل من الصين واليابان.

ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين التف في أوروبا على روح العداء من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي، والتي تولدت بسبب التدخل الروسي في أوكرانيا 2014، وذكرت الصحيفة أن هذا الالتفاف جاء من خلال تعزيز بوتين بشكل منهجي لعلاقاته مع الأحزاب والشخصيات السياسية التي تتعاطف معه في أوروبا.

واختتمت لوموند افتتاحيتها بالقول إن النفوذ الروسي في الأوساط السياسية والثقافية داخل أوروبا تعزز بصورة ملحوظة في هذا العام. (DPA)

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