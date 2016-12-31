علي مملوك يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران

قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا، علي مملوك، سيلتقي اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني في طهران.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه بالتزامن مع لقاء وليد المعلم بجواد ظريف، سيجري لقاء مملوك وشمخاني.

وسيُخصص اللقاء، بحسب الوكالة، للنظر في “وقف إطلاق النار في سوريا المعلن بين الحكومة السورية، والمجموعات المعارضة باستثناء تنظيمي داعش وجبهة النصرة وذلك في الوقت الذي تعرضت فيه تقارير إعلامية مختلفة إلى رفض طهران، بنود الاتفاق وتفاصيله”، على حد تعبيرها.

عكس السير