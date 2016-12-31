فرط به سابقاً و حالياً يطارده .. برشلونة يستقر على ” خليفة ” إنييستا

أبدى نادي #برشلونة الإسباني استعداده الكامل لاستعادة خدماته لاعبه السابق تياغو ألكانتارا من صفوف بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستفسرت إدارة برشلونة من نظيرتها البافارية حول إمكانية عودة اللاعب الإسباني إلى قلعة كامب نو في “ميركاتو صيف 2017” وفقاً لما أكدته مجلة “دون بالون” الإسبانية.

ويتأهب العملاق الكاتالوني لتقديم عرض مالي بقيمة 40 مليون يورو مقابل إعادة تياغو ألكانتارا فيما تؤكد المجلة الإسبانية أن الإدارة البافارية سوف تطلب 50 مليون يورو من أجل السماح على مغادرته لـ “أليانز أرينا” والعودة إلى “كامب نو”.

وكان برشلونة قد سمح للاعبه الشاب بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني في صيف عام 2013 حين كان “الراحل” تيتو فيلانوفا مدرباً قبل أن يخلفه الأرجنتيني تاتا مارتينو بعد اشتداد المرض على الأول.

ورحل تياغو ألكانتارا إلى عملاق البطولات الألمانية بطلب من الإسباني بيب غوارديولا الذي كان قد تسلم للتو مهمة تدريب بايرن ميونيخ قبل أن يُقدم النادي البافاري على تمديد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2020.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، يدخل برشلونة بكامل قوته من أجل إعادة ألكانتارا إلى صفوف الفريق الأول؛ لكي يكون “خليفة” القائد أندريس إنييستا الذي سيبلغ عامه الـ33 في مايو/أيار المقبل.

ويقدم تياغو ألكانتارا مستويات مذهلة مع بايرن ميونيخ؛ إذ أحرز ثلاثة أهداف واختير أفضل لاعب في جولات البوندسليغا أكثر من مرة ،علاوة على قدرته الفائقة على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها بدقة، إضافة إلى امتلاكه مهارات فنية عالية، تُذكر الجميع بما يفعله إنييستا فوق “المستطيل الأخضر”.

ويُعول برشلونة على نجاح مخططه على لاعب خط وسطه الحالي رافينيا ألكانتارا شقيق تياغو علماً أن الأول اختار منتخب “البرازيل” للدفاع عن ألوانه على الصعيد القاريّ بخلاف الآخر الذي فضل تقمص ألوان المنتخب الإسباني.

وفي فترة الانتقالات الصيفية الفائتة، تعاقد برشلونة مع متوسط ميدان خفافيش فالنسيا، الدولي البرتغالي أندريه غوميز لكنه يبدو غير قادر على التأقلم بشكل كامل مع البلوغرانا رغم اعتماد المدرب لويس إنريكي عليه في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

كما استعاد برشلونة لاعبه السابق دينيس سواريز الذي رحل قبل عامين على سبيل الإعارة إلى صفوف إشبيلية وفياريال حيث قدم مع “الأندلسي” و”الغواصات الصفراء” أداءً لافتاً للغاية أجبر مسؤولي برشلونة على إعادته لـ”كامب نو”.

وقبل عام تقريباً، انتدب العملاق الكاتالوني النجم التركي أردا توران من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني لكنه لم يقدم الأداء المطلوب على مستوى خط الوسط وصناعة اللعب غير أنه أثبت أكثر من مرة على قدرته على تعويض غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مركز الجناح الأيسر.

وقد يفكر برشلونة في بيع “قائد الأتراك” إلى أحد الأندية الصينية مقابل مبلغ مالي كبير واستثمار الأموال في جلب جوهرة ليفربول الإنكليزي، الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الاستقرار نهائياً على خيار تياغو ألكانتارا.

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