فورد : سوريا علامة سوداء في تاريخ أوباما .. و حل أزمتها لا يتعلق بأموال دول الخليج

قال روبيرت فورد، سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في سوريا، إن حل الأزمة السورية بالمال الخليجي أو الأمريكي أو غيرها ليس المشكلة أو العائق أمام إيجاد السلام هناك.

وأضاف لشبكة CNN : “إذا وافق النظام السوري على عمليات بناء خارج المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فإن الدول الخليجية وأمريكا ربما ستتمكن من تدبر ذلك، ولكني لا أعلم بالضبط ما يعنيه ترامب حول المناطق الآمنة فهو ليس بالمفهوم الواضح، فمن سيحمي تلك المناطق وكيف ستصلها المساعدات والعديد من الأسئلة الأخرى ولا يتعلق الأمر بالمال الخليجي فقط.”

ولفت فورد إلى أن الأمر يتعلق بكيفية التوصل لاتفاق مع الإيرانيين والروس والسوريين والأتراك.

وكان ترامب قد صرح فيما يتعلق بالأزمة السورية، قائلا: “عندما أنظر إلى ما يحدث في سوريا، ذلك أمر محزن، سأطلب من دول الخليج تقديم أموال كبيرة وعليه سنقوم ببناء والمساعدة على بناء مناطق آمنة في سوريا لتتسنى للناس الفرصة هناك.”

وعن إدارة أوباما قال فورد: “اعتقد أن أوباما سيترك البيت الأبيض بإنجازات في الشرق الأوسط مثل الاتفاق النووي مع إيران، ولكن فيما يتعلق بالأزمة السورية والضغوطات التي تعرضت لها دول تحالف الناتو بسبب اللاجئين السوريين إلى جانب ضرب المصداقية الأمريكية في المنطقة ستكون علامات سوداء بتاريخ هذه الإدارة”. (CNN)

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