” قتل جنوداً من الجيش النظامي ” .. السويد : توجيه تهمة ” ارتكاب جرائم حرب ” للاجئ سوري

أعلن ممثلو الادعاء السويدي توجيه الاتهام لرجل سوري، بارتكاب جرائم حرب لمشاركته في قتل سبعة جنود سوريين (الجيش النظامي) عام 2012.

وقالت المحققة كريستينا ليندهوف كارلسون إن الصراع كان حين ذاك “نزاعا مسلحا غير دولي بين الحكومة السورية وعدد من الجماعات المسلحة”.

وأشارت ليندهوف كارلسون إلى أن الرجل البالغ من العمر 46 عاما انضم إلى المعارضة في سوريا وظهر في مقطع مصور في مايو عام 2012، حيث تم إعدام سبعة من الجنود “العزل”، ولم يتضح على الفور أي جماعة متمردة كان قد انضم إليها.

وذكرت أول أمس الخميس “أن الاتهام يجب ألا ينظر إليه باعتباره تأييد للصراع الدائر في سوريا”.

وسعى الرجل للجوء إلى السويد عام 2013 ويخضع للاعتقال على ذمة المحاكمة منذ مارس، وفقا للادعاء العام. (SKYNEWS)

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