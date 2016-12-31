قصر بينهم سوريون .. لاجئون يهددون بحرق مركز إيوائهم و يتعاركون بالسكاكين في ألمانيا

قالت صحيفة “ميركور” الألمانية، إن لاجئين قاصرين من سوريا والصومال وأفغانستان قاموا بخلق مشاكل عشية عيد الميلاد في مدينة مورناو، جنوبي ألمانيا.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن الحادثة الأولى بدأت بعد قيام لاجئ صومالي (15 عاماً)، وآخر أفغاني (17 عاماً) بتهديد العاملين في قسم العلاج النفسي بمبنى لإيواء اللاجئين بإحراق المبنى.

وأضافت الصحيفة أن اللاجئين انطلقا إلى محطة الوقود ليجلبا “البنزين” ويحرقا المبنى، الأمر الذي دفع بالمشرفين بالاتصال بالشرطة فوراً.

وعندما وصلت الشرطة، كان اللاجئان قد عادا إلى المبنى دون الحصول على “البنزين”، واتضح أنهما قاما بالتهديد فقط.

ولم تقم الشرطة باعتقالهما لعدم وجود دليل كاف على تنفيذ تهديدهما.

أما الحادثة الثانية، فوقعت في المبنى ذاته، حيث قام سووري (15 عاماً) بمهاجمة سوري آخر (16 عاماً) بسكين.

وأضافت الصحيفة أن المستهدف لم يصب بأذى لأن السكين لم تكن حادة، ليتعارك الاثنان بعد ذلك، وتنقل المعتدي للمركز، ومنهم إلى عيادة العلاج النفسي.

عكس السير