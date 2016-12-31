لبنان : صحيفة ” السفير ” الموالية لنظام بشار الأسد تتوقف عن الصدور بعد مسيرة ناهزت 42 عاماً

صدرت اليوم السبت آخر طبعة ورقية من صحيفة السفير اللبنانية، إذ اضطرت للإغلاق بعد 42 عاما في عالم الصحافة بسبب مشكلات مالية، فيما تواجه منافذ إخبارية أخرى في لبنان صعوبات مشابهة.

وجاءت في صدر الصفحة الأولى افتتاحية بعنوان “الوطن بلا السفير”، وجاء في الافتتاحية “كانت الصحافة ولا تزال مرآة المجتمع، ولهذا تحديدا كانت متألقة وصارت تعاني. فالمجتمع ليس بخير والاقتصاد ليس بخير والسياسة ليست بخير، وهذا كله لا يمكن إلا أن ينعكس على الصحافة وينهكها”.

وفي وقت سابق من العام، ألقى طلال سلمان رئيس تحرير السفير باللائمة في إغلاق الصحيفة على هبوط العائدات والمشكلات السياسية والطائفية في لبنان في ظل عدم انتخاب رئيس آنذاك، وغياب مؤسسات فاعلة للدولة.

وقالت افتتاحية “السفير” إنه على الرغم من تفادي لبنان لمستويات العنف التي ابتليت بها أغلب المنطقة في السنوات الأخيرة، فإن التأثيرات الاقتصادية والسياسية على البلد الصغير الذي يؤوي أكثر من مليون لاجئ سوري، ألقت بضغوط هائلة على الصحافة التي كانت مزدهرة يوما في البلاد.

وتأسست “السفير” المقربة من حزب الله عام 1974، قبل سنة واحدة من بداية الحرب الأهلية (1975-1990)، تحت شعار “صوت الذين لا صوت لهم”.

واستقطبت الصحيفة، التي عرفت منذ تأسيسها بتأييدها للقومية العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية خلال فترة الحرب الاهلية، عددا كبيرا من الكتاب والنقاد والصحافيين على مر السنوات، بينهم الشاعر الفلسطيني محمود درويش والشاعر السوري أدونيس. كما التصق اسمها لفترة طويلة باسم رسام الكاريكاتر الفلسطيني ناجي العلي.

وفي الصفحة الأولى من الطبعة الأخيرة، نشرت الصحيفة رسما كاريكاتيريا تألف من قلم مكسور وحمامة دامعة وشخصية حنظلة الشهيرة، التي ابتكرها ناجي العلي.

وتأثرت صحف أخرى بالمتاعب الاقتصادية في لبنان من بينها “صحيفة النهار”، التي تستعد لخفض كبير في عدد العاملين بها.

وحثت نقابة الصحفيين اللبنانية الحكومة الأسبوع الماضي على اتخاذ إجراءات لتقوية الصحافة المطبوعة في البلاد.

وقالت “السفير” إن هناك مناقشات مع وزير الإعلام الجديد بشأن تمويل محتمل للقطاع، قد يصل إلى 15 مليون دولار سنويا، لكن الحكومة لم تصادق على تلك الخطة بعد. (AFP-REUTERS)

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