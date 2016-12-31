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لقاء مع الزوجين الحلبيين بطلي صور ” راجعين يا هوا .. إلى من شاركتني الحصار ” ( فيديو )

‏42 دقيقة مضت فلاش تعليق واحد

لقاء مع الزوجين الحلبيين بطلي صور ” راجعين يا هوا .. إلى من شاركتني الحصار ” ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. متغرب في بلاد الله
    ديسمبر 31, 2016 , 5:42 م في 5:42 م

    انشاء الله يا احباب يا أبناء وطني باذن الله سوف تعودون الى دياركم الى ملاعب الطفولة الى ذكرياتكم الجميلة الى أهليكم واحباءكم سالمين غانمين وتكون سوريا قد تخلصت من مجرمي المجوس والنصيرية لتبنوا مستقبلكم ومستقبل اولادكم ٠

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