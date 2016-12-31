لماذا باعت هذه السيدة الأمريكية نفسها على الإنترنت ؟

عرضت سيدة أميركية نفسها للبيع على الانترنت وعبر مواقع التعارف الشخصية وفاء لكلبها الذي تحبه، ومن أجل تأمين مبلغ مالي يحتاجه الكلب لاجراء عملية جراحية، وعثرت المرأة في النهاية على من يدفع لها التكاليف وتمكنت من تحقيق هدفها.

وفي التفاصيل التي نشرتها جريدة “مترو” البريطانية فان السيدة الأميركية كريستي كتليف التي تقيم في ولاية فلوريدا وتبلغ من العمر 42 عاماً عرضت نفسها للبيع من أجل تأمين تكاليف العملية الجراحية التي يحتاجها كلبها الوحيد الذي يحمل اسم (فوكسي)، وتبلغ 1300 دولار فقط.

وقالت الصحيفة إن السيدة تمكنت من العثور على رجل غني يُدعى فرانك بافيرا ودفع لها المبلغ لعلاج كلبها “فوكسي”.

وبحسب التقرير الذي نقلته قناة العربية ، فإن السيدة عرضت نفسها للبيع في موقع للتعارف على الانترنت، أي أنها أتاحت نفسها للتعارف مع اي شخص من اجل أن يدفع لها المال الذي تحتاجه في النهاية، وقد وجدت الشخص الذي يقبل بذلك.

أما الكلب “فوكسي” فهو أنثى وتحتاج لعملية جراحية في الصدر، إضافة الى اعمال طبية أخرى في عيادة الاسنان، وهو ما يكلف 1300 دولار لدى عيادة الطبيب البيطري.

وقالت كتليف بعد أن أنهت الكلبة العملية إن “فوكسي في وضع عظيم جداً بعد إجراء العملية الجراحية، إنها سعيدة جداً بحق”، وأضافت: “كانت الكلبة دائماً نائمة بسبب مرضها لكنها الآن بصحة جيدة وحيوية كاملة”.

يشار الى أن مواقع الانترنت الكبرى الخاصة بالتعارف تحظر دفع الأموال وترفض الأموال كوسيلة للتعارف بين الأشخاص، حيث من المفترض عادة أن يكون الدافع للتعارف بين الأعضاء هو الرغبة الصادقة، والشعور بوجود قواسم مشتركة بين الأشخاص، إلا أن هذه السيدة الأميركية تمكنت من خرق تلك القواعد من أجل كلبتها.

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