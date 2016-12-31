مانشستر يونايتد يسجل أعلى نمو مالي للأندية الأوروبية في عام 2016

سجل نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي أعلى نسبة نمو في القيمة المالية للأندية الأوروبية خلال عام 2016، وذلك بحسب ما أورده موقع “ترانسفير ماركت ” العالمي والمتخصص في رصد أسعار اللاعبين والأندية والتحولات التي تعرفها البورصة الكروية على مدار العام.

وشهدت قيمة “اليونايتد ” نموًا بلغت نسبته 40% من قيمته في شهر يناير من عام 2016 ولغاية قيمته في نهاية ذات العام، بعدما ارتفعت من 393 مليون يورو إلى 548 مليون يورو، حيث يُعزى ذلك إلى التغييرات التي طرأت على الفريق بعد انتداب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وخاصة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا في أغلى صفقة عرفها تاريخ انتقالات كرة القدم.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، سجل نادي اتلتيكو مدريد الإسباني ثاني أعلى نسبة نمو بعدما ارتفعت قيمة “الروخي بلانكوس ” من 362 مليون يورو في مطلع العام إلى 509 ملايين يورو عند نهايته، حيث تحقق هذا النمو في بورصة الأندية بعد النتائج المميزة التي سجلها “الهنود الحمر” في منافسات العام، خاصة بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصائه لمواطنه نادي برشلونة ونادي بايرن ميونيخ الألماني فضلاً عن ارتفاع أسعار لاعبيه، وعلى رأسهم الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي اختير كأفضل مدرب في العالم.

كما ارتفعت قيمة نادي ليستر سيتي في بورصة أندية الدوريات الأوروبية الكبرى بـ 115 مليون يورو، حيث كان قد استهل العام وسعره يبلغ 100 مليون يورو فقط، لتقفز قيمته في نهاية السنة إلى 215 مليون يورو، حيث جاء هذا النمو السريع نتيجة الانجاز التاريخي الذي حققه الفريق بقيادة النجم الجزائري رياض محرز بإحرازه للقب الدوري الإنكليزي الممتاز وتأهله إلى الدور الثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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