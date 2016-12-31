مجلس الأمن يدعم بالإجماع خطة روسيا و تركيا في سوريا

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم السبت على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم بوساطة روسيا وتركيا.

ونص القرار، الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة، على أن المجلس “يرحب ويدعم جهود” السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة، و”يأخذ علما” بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت روسيا وتركيا وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، وهو الثالث من نوعه هذا العام، وذلك في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة ستة أعوام.

وكانت روسيا دعت الجمعة شركاءها في مجلس الأمن إلى تبني القرار لدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في آستانا.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه قدم “مشروع (قرار) مقتضبا للمصادقة” على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في آستانا” أواخر كانون الثاني/يناير”.

وتمت مناقشة هذا المشروع خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة في المجلس. ولاحقا عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته روسيا وتركيا، على إجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في كازاخستان. (AFP)

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