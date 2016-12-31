موغيريني تعلن نية الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعين حول سوريا

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عزم الاتحاد على عقد اجتماعين حول سوريا، الأول منتصف يناير/كانون الثاني، والثاني في ربيع العام 2017.

جاء ذلك في بيان أصدرته موغيريني، مساء الجمعة، فيما لم تذكر تفاصيلاً حول أجندة الاجتماعين، والقضايا التي سيتناولاها.

وعلى صعيد متصل، رحبت المسؤولة الأوروبية بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في سوريا، بضمانة تركية روسية، مشيرةً أن الاتحاد الأوروبي، كان من بين الداعين لهذا الاتفاق.

وأضافت موغيريني أن “الإعلان عن وقف الاشتباكات عشية العام الجديد يبعث السرور”، مشدّدةً على “أهمية تقيّد جميع الأطراف بتطبيق الاتفاق”.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن قلقها من “هجمات جوية واشتباكات وقعت في قرى وبلدات وادي بردى، غربي ريف دمشق”، والتي وقعت بعد أقل من 24 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشارت موغيريني إلى أن “تطبيق الاتفاق بشكل كامل من شأنه أن يفتح الطريق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لسائر أرجاء البلاد (سوريا) دون إعاقات”.

وأوضحت أن “نجاح اتفاق وقف إطلاق النار، من شأنه أن يمهد الطريق أمام استئناف المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة”. (ANADOLU)

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